„China en VS mogelijk weer om de tafel”

China en de Verenigde Staten werken naar verluidt aan het heropenen van onderhandelingen om de dreiging van een grootschalige handelsoorlog af te wenden. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van twee ingewijden.

De echte onderhandelingen tussen de twee economische grootmachten liggen al weken stil. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en de Chinese vicepremier Liu He zouden evenwel privé met elkaar in gesprek zijn over een basis om toch ook weer officieel met elkaar te gaan praten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het afstemmen van agenda’s en onderwerpen die besproken moeten worden, zeggen de bronnen.

Washington heeft nog niet op de geruchten gereageerd. Intussen gaat het handelsconflict tussen China en de VS gewoon door. De volgende reeks aan Amerikaanse importtarieven, op zo’n 16 miljard dollar aan producten uit China, treedt waarschijnlijk woensdag in werking. De Chinese overheid in Beijing heeft al aangekondigd terug te slaan met een vergelijkbare maatregel op importen uit de VS.