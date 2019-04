„China en VS dichter bij handelsakkoord”

Volgens de Chinese vicepremier Liu He hebben zijn land en de Verenigde Staten vooruitgang geboekt in de gesprekken in Washington. Die besprekingen moeten leiden tot het eind van de handelsoorlog tussen beide landen, die nu ruim negen maanden duurt.

De landen zouden overeenstemming hebben bereikt over de toegang van Amerikaanse bedrijven tot China en de mogelijkheid voor buitenlandse partijen om Chinese bedrijven volledig te bezitten.

De presidenten van beide landen Donald Trump en Xi Jinping zouden nog enige weken verwijderd zijn van een definitieve overeenkomst. Als de delegaties erin slagen komende dagen overeenstemming te bereiken over hun belangrijkste twistpunten, tekenen Trump en Xi mogelijk nog deze maand een akkoord.

De gesprekken tussen delegaties van beide landen in Washington gaan ook vrijdag nog verder.