China en online zorgen voor winst Hugo Boss

Het Duitse modehuis Hugo Boss wist dankzij een sterke vraag in China en een snelgroeiende onlinetak in het derde kwartaal terug te keren naar winst. Een kwartaal eerder, tijdens de eerste golf van het coronavirus, werd nog een fors verlies in de boeken gezet. Toen moesten veel filialen vanwege lockdowns de deuren gesloten houden.

Hugo Boss zette een winst van 3 miljoen euro in de boeken. Dat was een jaar eerder in dezelfde meetperiode wel beduidend meer. Toen kwam het resultaat uit op 56 miljoen euro. Hugo Boss realiseerde een omzet van 533 miljoen euro. Dat is ruim een kwart minder dan een jaar terug, en komt onder meer doordat de verkopen aan toeristen zijn ingestort vanwege de wereldwijde reisbeperkingen.

Topman Yves Müller benadrukt de grote bijdrage van het vasteland van China en online op de prestaties. Hij noemde beide gebieden „strategische groeimotoren” voor de onderneming. Financiële prognoses voor het hele jaar gaf Hugo Boss dinsdag niet vanwege alle onzekerheid rondom de pandemie.