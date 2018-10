China en India helpen drankenproducent Pernod

Drankproducent Pernod Ricard heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar beter gepresteerd dan verwacht. Wederom deed het Franse bedrijf dat door de toegenomen vraag naar sterke drank in China en India. Dat wist de afzwakkende groei in de Verenigde Staten, de belangrijkste markt van het concern, meer dan te compenseren.

Pernod Ricard zette een onderliggende autonome omzetgroei van 10,4 procent in de boeken. Kenners rekenden in doorsnee op een groei met 7,9 procent. In China profiteerde het bedrijf vooral van whiskeymerk Jameson, dat al jaren groeit in het Aziatische land. Ook in India neemt de vraag naar sterke drank fors toe. Pernod Ricard maakt naast Jameson onder meer whisky van Chivas Regal, Ballantine’s en Glenlivet, Martell-cognac en Beefeater-gin.