China doet webverkoop e-sigaretten in de ban

China heeft de onlineverkoop van e-sigaretten verboden. Daarmee krijgt de opkomende, maar omstreden vapingindustrie een nieuwe klap te verwerken. E-sigaretten liggen wereldwijd onder een vergrootglas in verband met mysterieuze gezondheidsproblemen bij gebruikers. Ze zijn al in tal van landen, waaronder India en Australië, in de ban gedaan.

Alle websites en apps in China die e-sigaretten verkopen, moeten van de autoriteiten worden gesloten en alle online marketingcampagnes moeten worden stopgezet. De maatregelen zijn gericht op het beschermen van jongeren tegen het vapen, luidt de officiële verklaring.

Een aan vaping gelinkte longziekte heeft al meerdere levens geëist. Daardoor is het sentiment rond e-sigaretten, die ooit gezien werden als handig hulpje voor stoppen met roken, stevig omgeslagen. De Amerikaanse medicijnen- en warenautoriteit FDA stelde onlangs dat Juul, het grootste e-sigarettenbedrijf in de Verenigde Staten, zonder gedegen bewijs beweert dat zijn producten veiliger zijn dan normale sigaretten. In Europa zijn e-sigaretten niet verboden, maar er gelden wel veel strengere regels dan in de VS.