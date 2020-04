China: bijna 4 miljard mondkapjes geëxporteerd

China heeft de afgelopen maand 3,9 miljard mondkapjes aan het buitenland verkocht. Daarnaast exporteerde het land 16.000 beademingsapparaten, meldde een regeringswoordvoerder.

In veel landen zijn tekorten aan medische toebehoren, nu ziekenhuizen overbelast dreigen te raken door de toestroom aan patiënten met Covid-19. In China, waar de uitbraak met het nieuwe coronavirus begon, is de piek in het aantal nieuwe besmettingen inmiddels achter de rug. Toch zet de overheid fabrikanten ertoe aan de productie van medische uitrusting op te voeren.

Naast beademingsapparatuur en mondkapjes, voerde China sinds 1 maart ook 37,5 miljoen stuks beschermende kleding uit. Daarnaast exporteerde het land ruim 2,8 miljoen coronatests, meldde de douane van het land. Die stroom van medische goederen had een waarde van 1,3 miljard euro.

Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben geklaagd over de kwaliteit van medische producten afkomstig uit China. Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid keurde vorige week een zending mondkapjes af, omdat de kwaliteit van 600.000 stuks onvoldoende was. Volgens de Chinese regering had de fabrikant van die mondmaskers vooraf al duidelijk gemaakt dat deze niet voor medisch gebruik bedoeld waren.