„China biedt Oeigoerse ‘werknemer’ aan toeleverancier van westerse bedrijven aan”

China dwingt Oeigoeren om in het oosten en zuiden van China te werken. Dat gebeurt bij bedrijven die onder meer goederen leveren voor westerse ondernemingen als BMW, Apple, Bosch, Nike en Zara, maar ook voor Chinese ondernemingen als techbedrijf Huawei. De Australische denktank Australian Strategic Policy Institute schreef dat zondag in een rapport over de moslimminderheid die door China wordt onderdrukt.

In totaal zouden zo’n 80.000 Oeigoeren op die manier te werk zijn gesteld. Het gaat om mensen van de onderdrukte bevolkingsgroep die eerder vast hebben gezeten, maar ook mensen die gedwongen worden te werken om zo detentie te voorkomen. China stelt officieel dat het een overschot aan arbeidskrachten uit de noordwestelijke provincie Xinjiang naar de rest van het land herverdeelt.

Semi-militair

De onderzoekers baseren hun conclusies op onder meer satellietfoto’s en mediaberichtgeving. Ook uit advertenties op internet voor „door de overheid gesponsord werk” maakt de denktank op dat China Oeigoeren verhandelt. De aanbiedingen voor minimaal 100 ‘medewerkers’ noemen als voordelen: „Semi-militair management, bestand tegen ontberingen, geen verlies van personeel, ze dienen het hele contract uit.”

De westerse bedrijven die in het onderzoek naar voren komen, weten mogelijk niet mensenrechtenschendingen, zeggen de onderzoekers. „Apple zet zich in om te verzekeren dat iedereen in onze leveringsketen behandeld wordt met de waardigheid en respect die hij verdient”, verklaart een woordvoerder van Apple tegenover de Amerikaanse krant Washington Post.

Automaker Volkwagen zegt in een reactie aan de krant: „Wij zijn vastbesloten wat betreft onze verantwoordelijkheid op alle terreinen van onze business waar wij direct gezag hebben.”