Chemieconcern DSM verkoopt groot deel materialentak

Speciaalchemieconcern DSM verkoopt een groot deel van zijn divisie die materialen aan de industrie levert. De Duitse branchegenoot Covestro neemt de onderdelen over in een deal ter waarde van 1,6 miljard euro.

De bedrijfsonderdelen die het Heerlense concern verkoopt, maken onder andere bestanddelen voor verf en coatings voor auto’s. Ook gaan DSM-materialen voor 3D-printen over in Duitse handen. Vorig jaar waren deze activiteiten goed voor een omzet van iets meer dan 1 miljard euro. De ongeveer 1850 medewerkers van deze afdelingen, van wie er 700 werkzaam zijn in Nederland, gaan mee over naar Covestro.

DSM zat al een tijd met zijn materialentak in de maag. Zwakte in onder andere de auto-industrie werd dit jaar verder verergerd door de coronacrisis, waardoor deze onderdelen al een poos te maken hadden met dalende opbrengsten en winstgevendheid.

Na de verkoop wil DSM zich meer richten op het leveren van ingrediënten voor voeding en middelen voor de gezondheid. Zo levert het bedrijf vitamines aan tal van bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie, maar ook supplementen voor veevoer. Activistische aandeelhouders drongen er bij DSM eerder op aan zich volledig op deze activiteiten te richten, omdat dit beter voor de winstmarges zou zijn.

DSM houdt nog wel zijn onderdelen voor beschermingsmaterialen, die bijvoorbeeld worden verwerkt in helmen en kogelwerende vesten. Daarnaast blijft DSM specialistische materialen voor onder andere elektronica en de bouw produceren.

DSM meldt een boekwinst te maken met de deal. DSM ontvangt daarbij ongeveer 1,4 miljard euro in contanten. Ook worden bestaande schulden van de overgenomen DSM-onderdelen betaald. De transactie is naar verwachting in de eerste helft van volgend jaar rond.

Covestro is de voormalige divisie van chemiereus Bayer voor specialistische materialen. Het bedrijf ontstond in 2015 bij de afsplitsing van Bayer MaterialScience.