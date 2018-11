Chemieconcern Bayer schrapt duizenden banen

Chemieconcern Bayer schrapt wereldwijd 12.000 banen, ongeveer een tiende van het totale personeelsbestand. Een aanzienlijk deel daarvan verdwijnt in thuisland Duitsland, maakte de onderneming donderdag bekend.

Onduidelijk is of er ook in Nederland banen verdwijnen. „De details worden later uitgewerkt”, aldus een woordvoerder desgevraagd. In Nederland werken voor Bayer circa 1200 mensen in onder meer Maastricht, Wageningen, Enkhuizen en Amsterdam

Als deel van een besparingsslag wil het concern ook uit de diergeneesmiddelen stappen. Verder bekijkt Bayer de strategische opties voor voetverzorgingsmiddelen van Dr. Scholl en zonnebrandproducten van Coppertone. De chemiereus is bovendien in gesprek om zijn belang van 60 procent in industrieel dienstverlener Currenta van de hand te doen.

Bayer wil met de ingrepen zijn concurrentiekracht vergroten. De reorganisatie moet vanaf 2022 een jaarlijkse besparing van 2,6 miljard euro opleveren. Dat bedrag is een verdubbeling van de kostenvoordelen die Bayer verwachtte te behalen na de overname van zijn Amerikaanse branchegenoot Monsanto eerder dit jaar.

De chemiereus verwacht verder in het lopende kwartaal een afwaardering van circa 3,3 miljard euro op zijn onderdelen voor zelfzorggeneesmiddelen en farmacie. Onder andere overgenomen merken van Merck en Dihon werden flink minder waard.

Onder aandeelhouders speelden al langer zorgen rond de omvang en uiteenlopende activiteiten van Bayer na de overname van Monsanto. Een ander hoofdpijndossier is de onkruidverdelger Roundup van Monsanto. Dit jaar oordeelde een Amerikaanse rechter al dat Bayer een miljoenenvergoeding moet betalen aan een man die kanker kreeg door het bestrijdingsmiddel. Volgens topman Werner Baumann van Bayer heeft het schrappen van banen niets te maken met deze zaak of de overname van Monsanto.