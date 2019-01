Chauffeurstekort blijft dé uitdaging

Over de hoeveelheid werk klagen transportbedrijven niet. Over de verplichting om de uitstoot van CO2 te verminderen evenmin, al zijn daar wel investeringen voor nodig. Nee, dé uitdaging voor transporteurs blijft ook in 2019: waar haal ik mijn chauffeurs vandaan?

Dus trekken bedrijven en vrachtwagenfabrikanten samen op om ook vrouwen zover te krijgen om achter het stuur van een vrachtwagen te kruipen. Dat bleek donderdag tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Volvo Trucks Nederland. Transportbedrijf Melis Logistics in Duiven was de gastheer.

Volvo organiseerde vorig jaar voor het eerst het Nederlands Kampioenschap Veiligste Chauffeur. Nathalie Bol werd daar vierde. Voor Volvo was dat reden om een video van de jonge vrouwelijke chauffeur te maken met de boodschap: „Iedereen moet dit werk kunnen doen.”

„Het is bedoeld als een kleine prikkel richting vrouwen om ook eens te denken aan een baan in de transportwereld”, aldus Charles Engelaar van Volvo Trucks. „Want het tekort zal ook dit jaar onverminderd groot zijn.”

Transportbedrijf Melis maakte eveneens een video waarin drie vrouwelijke chauffeurs aan het woord komen. Maar het bedrijf doet meer aan het chauffeurstekort, zegt directeur Marwin Melis. „We hebben sinds anderhalf jaar onze eigen rijschool. Tot nu toe hebben we zo’n veertig mensen opgeleid.”

Daarvoor tekenen nieuwe werknemers een driejarig contract, met daarin een boeteclausule bij vroegtijdige verlating. „Natuurlijk hoop je dat de goeden blijven, maar er gaan soms ook mensen weg. Een groot probleem vind ik dat niet, want onze rijopleiding is ook bedoeld voor de hele sector. Het tekort is overal nijpend.”

Lng

Een heel andere uitdaging is het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het Europees Parlement verplichtte de complete transportsector vorig jaar om in 2025 niet minder dan 30 procent minder CO2 uit te stoten.

Fabrikanten zijn dan ook volop bezig met alternatieven voor de dieselmotoren. Elektrisch rijden voor korte ritten in de binnenstand bijvoorbeeld. Volvo hoopt dit jaar de eerste elektrische trucks in Nederland af te leveren.

Transportbedrijven moeten hiervoor wel flink in de buidel tasten. Zo’n wagen op stroom kost al snel drie tot vier keer meer dan een gewone dieseltruck. „Op dit moment hebben ondernemers dat ervoor over”, aldus Roeland Ruygt, directeur verkoop bij Volvo Trucks Nederland. „Voor een groen imago of omdat klanten hierom vragen. Toch zal de prijs moeten dalen, om deze vorm van aandrijving op de lange termijn interessant te laten blijven.” Om over de hoeveelheid laadpalen en de actieradius van deze wagens nog maar te zwijgen.

Voor de lange afstanden is het (bio)gas lng op dit moment veruit het meest populair. Op één tank komen chauffeurs minimaal 1000 kilometer ver en tankstations zijn in ieder geval in Nederland genoeg voorhanden. In 2018 leverde Volvo honderd lng-trucks af in ons land.

Enkelen daarvan rijden bij transportbedrijf Peter Appel, twee bij Melis. Ze voldoen prima, aldus directeur Melis. „De ene draait 7000 kilometer per week. Daarmee is hij rendabel. De chauffeurs zijn ook tevreden.”

Maar hoe zit het met het accijnsvoordeel dat het kabinet beloofd heeft? Gaat dat er komen of niet? Volgens Engelaar is er „in het informele circuit” toegezegd dat het voordeel er komt.

En dat is nodig, anders zullen transporteurs niet zo snel overgaan tot de aanschaf van een truck die op lng rijdt. Terwijl de CO2-uitstoot minstens 20 procent daalt. In het geval van bio-lng is dat zelfs 100 procent. Eén voordeel hebben transporteurs die internationaal rijden, sowieso te pakken met zo’n truck: ze hoeven geen tol –19 cent per kilometer– te betalen in Duitsland.

Mobiliteitspakket

Een heet hangijzer in de sector is het omstreden Europese mobiliteitspakket met tal van maatregelen. Donderdag werd een groot deel van het pakket weggestemd door het Europees Parlement in Brussel.

De voorstellen van onder anderen CDA-Europarlementariër Wim van de Camp gaan onder meer over rij- en rusttijden en detachering (tijdelijk personeel uit het buitenland). Voor langere rijtijden en opheffing van het verbod op weekendrust in de cabine is echter geen meerderheid. Nieuwe regels voor cabotage (binnenlandse ritten door een buitenlands bedrijf) kregen wel goedkeuring.

Van de Camp betreurt de uitkomst. „Het is uitermate teleurstellend dat het weer niet is gelukt. Zo komen we geen meter verder.”