„Chatdienst Slack tot wel 17 miljard waard”

Aan Slack hangt bij zijn aanstaande beursgang op 20 juni in New York mogelijk een prijskaartje van 16 miljard tot 17 miljard dollar. Dat meldden ingewijden rond de chatdienst, die met name populariteit geniet onder zakelijke gebruikers.

Tijdens de laatste financieringsronde in augustus vorig jaar werd Slack nog op ruim 7 miljard dollar gewaardeerd. De huidige waardering komt overeen met een verkoop van aandelen aan private investeerders eerder dit jaar waarmee het bedrijf op 16 miljard dollar werd gewaardeerd.

Slack gaat via een directe notering naar de beurs. Daarbij worden geen nieuwe aandelen uitgegeven maar alleen bestaande aandelen aan de beurs genoteerd, zodat ze makkelijker kunnen worden verhandeld.