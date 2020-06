Chartervaart vraagt om 20 miljoen euro extra crisissteun

Om de vloot van traditionele zeil- en motorschepen door de crisis te loodsen is 20 miljoen euro nodig, bovenop de al door het kabinet genomen maatregelen. Dat heeft de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ) berekend. De organisatie pleit al langer voor een noodfonds.

Al in april waarschuwde de BBZ dat de de generieke maatregelen voor ondersteuning van het bedrijfsleven niet voldoende zijn om te voorkomen dat ondernemers failliet zullen gaan en dat historische schepen zullen verdwijnen. De overheid doet volgens de beroepsvereniging veel goed. Ook met de recente toekenning van de regeling voor tegemoetkoming in de vaste lasten voor de zeevaart. Maar dit alles zal volgens de BBZ niet genoeg zijn om de enorme schade in de sector op te vangen.

Door de coronacrisis moeten schepen alle reizen voor dit jaar afzeggen, aldus de BBZ. Regels omtrent social distancing kunnen voor sommige schepen voor enige verlichting zorgen. Evengoed zal de omzetschade dit jaar zo’n 60 miljoen euro uitkomen, wat neerkomt op 90 procent van de jaaromzet van de hele sector.

Met de 20 miljoen euro extra zouden schippers volgens de beroepsorganisatie het noodzakelijke onderhoud aan hun schepen kunnen bekostigen. Daarmee blijven ze ook behouden. In hun roep om een noodfonds voerden eerder zo’n 160 schepen op het IJmeer voor fort Pampus al actie. „We wachten al twee maanden op antwoord en dat is veel te lang”, klaagt de BBZ nu.