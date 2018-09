Cerfix maakt gebouwen spannender

Veel rekenen, alles bijeen laten komen in een 3D-model en kiezen voor het juiste softwarepakket; daar draait het om bij Cerfix Constructies. Het constructie- en ingenieursbureau stuurt de prefabricage bij leveranciers rechtstreeks aan.

Maar zelden verkoopt Mario Verschuure, eigenaar en oprichter van Cerfix nee. Ook al komen opdrachtgevers zoals aannemers en architecten met op het oog onmogelijke wensen van de klant. Vaak gaat het dan om een overspanning of uitbouw die niet mag worden ontsierd door kolommen of andere ondersteuningen. „Als je esthetisch iets toe wilt voegen of een gebouw spannender wilt maken, is er vrijwel altijd een oplossing denkbaar”, zegt Verschuure. „Volgens de standaarden kan het niet, zo hoor je dan. Dat is meestal het hoofdprobleem: als je innovatief bezig wilt zijn moet je loskomen van gangbare patronen en gedachtegangen.”

Hij wijst op de tafel voor hem. „Als je er één poot onderuit haalt, ontstaat er een wankel geheel. Maar als je vervolgens de poot schuin aan de overzijde vastzet, is de tafel weer stevig. Zo kan dat ook in de bouw.”

In 2008 begon hij voor zichzelf met Cerfix, dat vrij vertaald, staat voor krachtige gefixeerde constructies. Verschuure (38), die ervaring opdeed bij de gemeente Borsele en een raadgevend ingenieursbureau, huurde een kantoortje boven een pand op het industrieterrein van Heinkenszand. Later huurde hij de benedenverdieping.

Bijkeukentje

Eigenlijk een logisch vervolg op wat hij diep in zijn hart altijd al wilde, zo blijkt uit zijn relaas. „Al op m’n 15e maakte ik een eerste bijkeukentje. Ik wilde graag aan het werk, het liefst voor mezelf.” Op advies van ouders besloot hij toch maar het mbo en daarna een hbo-opleiding te volgen.

Als een van de eersten in de branche begon hij met het zogenaamde 3D-modelleren van de tekeningen voor wat grotere en luxe woningen, winkels, bedrijfspanden en industriële gebouwen.

Aan de wand hangt een grote afdruk van een 3D-model. „Dat is een multifunctionele accommodatie (MFA) in Zoutelande, het eerste pand waarvoor wij een 3D-tekening ontwierpen en dat ook zo is gebouwd. Daarin zijn alle materialen, lengtematen en details opgenomen. Ons softwarepakket sluit aan op dat van de leveranciers, die de materialen computergestuurd laten zagen en prefab op de bouw leveren. Alles past precies. Van een uitsparing voor een stopcontact tot en met een voorgeboord schroefgaatje.

De bouwer weet zelfs tot op de kuub nauwkeurig hoeveel beton er voor bijvoorbeeld de fundering nodig is. Bij dit pand zijn we in mei gestart met heien. Het was voor de bouwvak wind- en waterdicht. De faalkosten, vaak zo’n 6 tot 8 procent, bedroegen ongeveer 0,1 procent.”

Schifting

Het 3D-modelleren –Verschuure heeft er jonge specialisten voor aangetrokken– heeft de toekomst, denkt hij. „Het zal een vlucht nemen. Ik zie nu een schifting in de markt. Een aantal aannemers blijft vasthouden aan de traditionele methoden, anderen willen dit wel. Alleen missen ze vaak de kennis om de voor hen ingewikkelde tekeningen te controleren. Bij collega-bureaus wordt ook met 3D-modellen gewerkt, maar dan hebben ze nog niet het softwarepakket dat aansluit op dat van de leveranciers.”

Het is een eerste stap richting het veelbesproken 3D-printen in de bouw. „Maar daar is de sector nog niet toe. Dat zal echt nog wel even gaan duren.”

In 2013 werd door een compagnon van Verschuure, Nardi Bolle, een vestiging in Dirksland geopend. „Onze klanten komen vooral uit Zeeland en een stukje Zuid-Holland. Dankzij de vestiging in Dirksland werken we nu tot aan Rotterdam.”

Het personeelsbestand is opgelopen tot vijftien: elf in Heinkenszand, vier in Dirksland. Het pand in Heinkenszand is te klein. Verschuure verwacht binnen enkele jaren een nieuw pand te bouwen op een zichtlocatie. „We kunnen nu stabiliseren of doorpakken en groeien naar een personeelsbestand van misschien wel het dubbele. Maar dan moet er eerst helderheid zijn over de groeistrategie.”

Bedrijfsgegevens

Bedrijf: Cerfix Constructies BV

Waar: Heinkenszand (2008) en Dirksland (sinds 2013)

Aantal medewerkers: 15

Omzet in 2017: rond de 8 ton