Cepsa wordt grootste oliebeursgang in jaren

De gang naar de beurs van het Spaanse olie- en gasconcern Cepsa later deze maand wordt de grootste beursgang in de oliewereld in meer dan een decennium. Eigenaar Mubadala heeft alvast een bandbreedte voor de prijs van de aandelen naar buiten gebracht. Daarbij wordt de onderneming gewaardeerd op mogelijk zo’n 8 miljard euro.

Mubadala is een staatsinvesteringsfonds uit Abu Dhabi. De Arabieren willen zo’n 2 miljard euro ophalen door een belang van 25 procent naar de beurs te brengen in Madrid.

De laatste keer dat er een groter olie- en gasconcern op een aandelenbeurs verhandelbaar werd was in 2006, aldus kenners. Toen kreeg het Russische Rosneft een notering in onder meer Londen, waarbij het concern werd gewaardeerd op meer dan 10 miljard dollar.

Cepsa heeft ruim 10.000 mensen in dienst en pompt olie omhoog in velden in Latijns Amerika, Noord-Afrika, Zuidoost-Azië en Spanje. Het bedrijf is ook een grote Europese speler op het gebied van raffinage.