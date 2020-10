De gouverneur van de centrale bank van India, Shaktikanta Das, heeft positief getest op het coronavirus. Dat liet hij weten via Twitter.

De voorzitter van de Reserve Bank of India zegt zich goed te voelen en werkt voorlopig in isolatie. In het land met ruim 1,3 miljard inwoners is het aantal besmettingen met corona inmiddels opgelopen tot meer dan 7,8 miljoen, met bijna 119.000 doden.