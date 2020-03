Centrale banken staan klaar om in te grijpen wegens coronavrees

Centrale banken wereldwijd staan vanwege de verspreiding van het nieuwe coronavirus klaar om in te grijpen. De Bank of England (BoE) beloofde „alles te doen wat nodig is” om de financiële en monetaire stabiliteit van het Verenigd Koninkrijk te waarborgen. De Japanse centrale bank zegde toe ervoor te zorgen dat de financiële markten in het land liquide blijven.

Zowel de BoE als de Japanse centrale bank zei niet welke beleidsinstrumenten zullen worden ingezet als het zover is. De voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve Jerome Powell zette vorige week al de deur op een kier voor een nieuwe renteverlaging.

Afgelopen week beleefden beurzen wereldwijd, waaronder die in Londen, de slechtste week sinds het uitbreken van de financiële crisis. Economen bij Goldman Sachs voorspellen dat veel centrale banken binnenkort de renteknop omlaag draaien. Dat zal de grootste ingreep zijn sinds 2008, denken zij.

Ministers van Financiën van de G7-landen zullen overigens binnen enkele dagen met elkaar bellen om maatregelen af te spreken om de verspreiding van het virus in te dammen.