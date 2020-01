Centrale Bank Suriname wil onderzoek naar misstanden

De leiding van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) gevraagd onderzoek te doen naar mogelijke onrechtmatige handelingen door de inmiddels ontslagen baas van de bank, Robert van Trikt. Dat heeft de bank woensdag bekendgemaakt.

Vorige week zei de minister van Financiën Gillmore Hoefdraad dat uit onderzoek door de regering was gebleken dat het gaat om zaken als het te hoog factureren van dure auto’s, het antedateren van leningen en belangenverstrengeling tussen het privéaccountantskantoor van Van Trikt en de bank. Hij suggereerde toen ook dat er mogelijk een strafrechtelijk onderzoek zou moeten plaatsvinden.

Volgens de verklaring van de bank hebben drie directeuren nu de leiding. Zij werken hard aan normalisatie van de situatie, na alle perikelen. Inmiddels is het personeel geïnformeerd over de ontwikkelingen. Van Trikt was nog geen jaar actief bij de CBvS, hij werd in maart vorig jaar aangesteld.