Centrale bank Curaçao verhoogt rente

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) schroeft de rente met ingang van 2019 verder op. Het gaat om de derde verhoging sinds het historisch lage renteniveau dat van december 2008 tot maart 2017 van kracht was op de Caribische eilanden.

Door de koppeling van de Antilliaanse gulden aan de Amerikaanse dollar is de geldmarkt van Curaçao en Sint Maarten sterk verbonden met die in de Verenigde Staten. Daar voerde de Federal Reserve de rente vorige week ook weer ietsje op. In Europa is de Europese Centrale Bank (ECB) nog niet begonnen met het verhogen van de rente.

De zogeheten beleningsrente op Curaçao en Sint Maarten gaat per 1 januari van 2 naar 2,5 procent. Tot 20 maart 2017 bedroeg de rente nog 1 procent. De laatste keer dat de centrale bank in Willemstad met een rentestap kwam was op 27 maart dit jaar. De beleningsrente is het rentetarief waartegen lokale commerciële banken bij de centrale bank tegen onderpand kredieten kunnen krijgen.