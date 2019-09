Center Parcs breidt uit in België

Vakantieparkenuitbater Center Parcs gaat in België de komende vijftien jaar een nieuw vakantiepark exploiteren. Het gaat om het Terhills Resort nabij Nationaal Park Hoge Kempen. De 250 huisjes van het park worden momenteel gebouwd. De verwachting is dat de werkzaamheden eind 2020 zijn afgerond. Het park moet in het voorjaar van 2021 operationeel zijn.

Center Parcs stelde eerder al zijn kennis en kunde ter beschikking bij de ontwikkeling van het park op de voormalige mijnbouwlocatie van Eijsden. Investeringsmaatschappij LRM kreeg de opdracht om de locatie om te vormen tot een toeristische bestemming.

Het resort is in omvang kleiner dan de andere parken die Center Parcs in beheer heeft. Met de ontwikkeling van Terhills Resort is een bedrag van 75 miljoen euro gemoeid. Het park zal werk bieden aan 230 mensen. Dat staat los van de economische effecten op de omgeving en de tewerkstelling tijdens de bouwfase.