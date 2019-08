Celstraf voor frauderende biodieselhandelaar

Handelaar in biodiesel Cees B. is wegens witwassen en valsheid in geschrifte veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De 51-jarige ondernemer uit Harderwijk loog onder andere over de hoeveelheden biodiesel die zijn bedrijf op de Nederlandse markt had gebracht. Dat leverde hem miljoenen euro’s op.

B. sjoemelde met biotickets, een soort certificaten die moeten aangeven dat brandstof ook echt biobrandstof is. Daarnaast ontfutselde hij via valse facturen en andere constructies 3 miljoen euro uit bedrijven onder zijn zeggenschap. Dat geld werd witgewassen via vastgoed in Nederland en Bonaire.

Het Openbaar Ministerie nam het de handelaar kwalijk dat hij met de biodieselfraude beleid misbruikte dat was bedoeld om klimaatverandering tegen te gaan. De rechter legde evenwel een lagere celstraf op dan de geëiste 38 maanden cel, omdat B. goed heeft meegewerkt aan het onderzoek. Wel noemt de rechter zijn leidende rol bij de fraude ernstig.

Een 52-jarige medewerker van B. krijgt een taakstraf van 160 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden wegens medeplichtigheid. De 47-jarige echtgenote van B. krijgt een taakstraf van 240 uur en acht maanden voorwaardelijk, omdat ze jarenlang niets deed tegen de misdrijven en er wel van profiteerde.

Een vierde verdachte, die als financieel directeur voor B.’s bedrijven werkte, werd vrijgesproken. Volgens de rechter maakte deze 54-jarige man zich niet schuldig aan opzettelijk strafbaar handelen.