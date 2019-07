CDM: Geen aanvullende mestmaatregelen nodig

De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) adviseerde maandag geen aanvullende mestmaatregelen bij droogte te nemen. Landbouwminister Carola Schouten had daarom gevraagd. Onder andere de periode waarin drijfmest mag worden uitgereden, hoeft volgens het CDM niet te worden verlengd. Ook het verlengen van de periode waarin grasland mag worden gescheurd en het verlengen van de termijn voor de inzaai van vanggewassen bij maisteelt is volgens de commissie niet nodig.

Volgens de CDM is een belangrijk verschil met vorig jaar dat er dit jaar tot half juli landelijk gezien gunstige omstandigheden waren om drijfmest uit te rijden. Zo is er in een groot deel van het land geen sprake van een droogtesituatie, zoals in 2018.

Wel ziet de CDM een risico in de geringe hoeveelheid neerslag die na de droogte in 2018 is gevallen in het oosten en zuidoosten van het land. Twente en de Achterhoek zijn de droogste gebieden van Nederland met een zeer lage grondwaterstand. De mais ontwikkelt zich daar slecht en het grasland verdort.