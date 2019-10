„CDA twijfelt aan stikstofcijfers RIVM”

Regeringspartij CDA heeft twijfels over het rekenmodel dat wordt gebruikt om te bepalen uit welke sectoren stikstof in Nederland afkomstig is, meldt het AD. Op basis van dat model wil het kabinet de veestapel verkleinen en de maximumsnelheid op wegen verlagen.

„Ik vraag mij af of het RIVM-model, dat nu wordt gebruikt om uit te rekenen waar stikstof vandaan komt, wel juist is”, zegt CDA-Kamerlid Jaco Geurts. Volgens het rekenmodel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de landbouw verantwoordelijk voor 46 procent van alle stikstof die neerslaat in de Nederlandse natuur.

„Als partijen aan het RIVM vragen om te laten zien hoe dat model is opgebouwd en nul op het rekest krijgen, vind ik dat vreemd”, zegt Geurts. „Het RIVM moet hierover transparant zijn.”

Het RIVM laat weten dat hun rekenmodel niet geheim is. Het instituut heeft elf meetpunten in Nederland om stikstofneerslag te meten en er zijn 125 meetpunten om stikstof in de lucht te meten. „Onze cijfers zijn robuust”, zegt een RIVM-onderzoeker.