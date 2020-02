CBS: werkloosheid gedaald naar 3 procent

De werkloosheid in Nederland is in januari gedaald naar 3 procent, van 3,2 procent een maand eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS bedroeg het aantal werkenden vorige maand 9,1 miljoen personen. Het aantal werklozen in ons land kwam uit op 284.000.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken spreekt van goed nieuws. Volgens hem is de werkloosheid nog nooit zo laag geweest sinds het CBS de werkloosheid op deze manier meet. „De arbeidsmarkt breekt record op record. Nederland is massaal aan het werk en daar mogen we allemaal trots op zijn.”