CBS: weer knauw voor nieuwbouw

Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen is in het derde kwartaal met bijna een kwart gedaald ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden door gemeenten ongeveer 13.100 vergunningen afgegeven, een daling van 24 procent, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De bouw heeft te maken met grote problemen door milieuregelgeving rondom stikstof en PFAS. Dat zorgt ervoor dat aanmerkelijk minder vergunningen kunnen worden afgegeven. Het CBS gaat zelf overigens niet in op de oorzaken van de daling.

Het aantal verleende vergunningen geeft een beeld hoeveel woningen er in de nabije toekomst gebouwd zullen worden. Na het verlenen van een vergunning duurt het doorgaans zo’n twee jaar voor een nieuwbouwwoning opgeleverd kan worden. Het CBS heeft geen zicht op het omvormen van kantoren en andere gebouwen tot woning.

De omzet in de bouw als geheel, dus niet alleen voor woningen, steeg in het derde kwartaal overigens met 8,8 procent op jaarbasis. Dat kwam vooral door sterke stijgingen in de zogeheten burgerlijke en utiliteitsbouw en door plussen bij gespecialiseerde bouwbedrijven.

Het aantal faillissementen steeg op jaarbasis volgens het CBS voor het vijfde kwartaal op rij, en kwam uit op 129. Een jaar eerder waren dat er in het derde kwartaal nog 115.