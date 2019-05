CBS: Vorig jaar minder stakingen

Het aantal stakingen is vorig jaar afgenomen ten opzichte van 2017. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend. Het statistiekbureau telde 28 stakingen, tegen 32 het jaar daarvoor.

Bij de stakingen gingen 239.000 arbeidsdagen verloren. In 2017 waren dat er 306.000, het grootste aantal van de afgelopen twintig jaar. De werkonderbrekingen kwamen vooral in het tweede en derde kwartaal voor. Er waren gemiddeld zo’n 34.000 werknemers bij betrokken, tegen 147.000 een jaar eerder.

Vanaf 1999 waren er alleen in 2006 en 2017 meer stakingen dan in 2018. In 2017 waren er 32 stakingen, het grootste aantal in dertig jaar. Het aantal kortdurende stakingen, van minder dan een dag, bleef gelijk op zes. Het aantal stakingen van een tot vijf werkdagen, en van meer dan vijf werkdagen nam af, beide met 2, naar respectievelijk 5 en 17.

Werknemers in de industrie en de sector vervoer en opslag staakten het vaakst. Daardoor gingen in de sectoren respectievelijk 54.000 en 35.000 arbeidsdagen verloren. De meest omvangrijke staking deed zich voor in de sector onderwijs.

Het CBS merkt op dat vakbonden in alle gevallen de stakingen uitriepen, vooral om een conflict rondom de cao. Ook loonkwesties vormden een reden om het werk neer te leggen, of „overige geschilpunten buiten de cao.”

Kijkend naar de afgelopen twintig jaar, valt het Peter Schalk van de Raad van bestuur van de reformatorische vakorganisatie RMU, op dat het aantal stakingen „omhoogschiet” in jaren van economische crisis. „In die magere jaren moesten overheid en werkgevers de broekriem aantrekken en dat riep blijkbaar de nodige weerstand op.”

Economisch bloeiende tijden

Nu signaleert Schalk een opmerkelijke trendbreuk. „Voor het tweede jaar op rij wordt enorm veel gestaakt terwijl we in economisch bloeiende tijden leven.” De achterblijvende salarisgroei ziet hij als een van de oorzaken daarvan. Inkomens moeten ook stijgen om de duurdere boodschappen, hogere energierekening en stijgende zorgkosten te kunnen betalen, zegt Schalk. Een tweede reden om te gaan staken is om extra geld, vermindering van werkdruk en goede pensioenen te krijgen.

De RMU vindt dat staken zijn doel mist en blijft voor overleg pleiten. De leden steunen de organisatie daarin, bleek onlangs uit een peiling onder de achterban.