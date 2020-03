CBS: voor vijfde jaar op rij meer bestelauto’s

Het aantal bestelauto’s in Nederland steeg in 2019 voor het vijfde jaar op rij. In totaal reden er begin dit jaar zo’n 940.000 bestelauto’s rond, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het totale aantal is afgelopen jaar daarmee met 2,7 procent gestegen, becijferen de statistici. Ten opzichte van 2015 waren er begin dit jaar 15 procent meer bestelauto’s.

De meeste bestelauto’s, ongeveer 91 procent, waren begin vorig jaar van bedrijven, stelt het CBS. In alle bedrijfstakken nam het aantal bestelauto’s in de laatste vijf jaar toe. Onder particulieren werden bestelbusjes in vier jaar juist minder geliefd. Verreweg de meeste bestelauto’s zijn van bouwbedrijven. Dat zijn er ongeveer 256.000.