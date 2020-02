CBS publiceert groeicijfers 2019, Wiebes geeft zijn groeivisie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek brengt donderdag groeicijfers van 2019 naar buiten. Ook de groeicijfers van het laatste kwartaal worden gepresenteerd in Rotterdam. Daarbij is minister Eric Wiebes (Economische Zaken) aanwezig, die zijn visie op de groei van de Nederlandse economie zal uitleggen.

In 2018 registreerde het CBS een groei van 2,5 procent, tegen 2,9 procent in het jaar ervoor. Het Centraal Planbureau (CPB) gaf in de zomer ook al aan dat de groei van de Nederlandse economie terugvalt en sprak zelfs van een keerpunt. Dat komt vooral door internationale ontwikkelingen, volgens het CPB.

Het CBS zal ingaan op het „internationaal perspectief” en de manier waarop de Nederlandse economie zich ontwikkelt. Ook gaat het bureau in op consumentenbestedingen en investeringen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Minister Wiebes zal bij de presentatie ook zijn visie geven op de staat van de Nederlandse economie. De bewindsman publiceerde recent zijn veelbesproken ‘groeibrief’, waarin hij schreef dat de overheid flink moet investeren en op meer terreinen de regie moet nemen.