CBS: omzet industrie gedaald in eerste kwartaal

De omzet van de Nederlandse industrie is in het eerste kwartaal gedaald, mede onder druk van de coronacrisis. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook de gedaalde olieprijs speelde een rol.

De omzet lag 2,7 procent lager dan een jaar eerder. In het binnenland zetten producenten in het eerste kwartaal vrijwel evenveel om, maar de buitenlandse omzet van industriële producenten lag 4,2 procent lager. Halverwege maart was een duidelijke impact op de industrie te merken van de maatregelen om het coronavirus te bestrijden.

Voor de meeste industriële bedrijfstakken ging de omzet afgelopen kwartaal omlaag, met name in de transportmiddelenindustrie. Verschillende bedrijven in die sector legden in maart fabrieken stil vanwege de virusuitbraak.