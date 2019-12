CBS: omzet groothandels in de lift

Nederlandse groothandels hebben in het derde kwartaal van dit jaar bijna 3 procent meer omzet behaald dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bij groothandels voor industriemachines, voedingsmiddelen, non-food en olie en steenkool nam de omzet toe, maar bij handelaren in landbouwproducten en ICT-apparatuur was een daling te zien. Het vertrouwen onder ondernemers in de groothandel nam iets af, maar blijft overwegend positief. Het aantal faillissementen in de sector bleef op een laag niveau, aldus het CBS.