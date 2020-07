CBS: Nederlandse consument blijft somber

Het vertrouwen van Nederlandse consumenten in de economie is in juli laag gebleven. Vooral over de financiële en economische situatie in de afgelopen twaalf maanden zijn consumenten negatiever geworden. Hun oordeel over de komende maanden verbeterde juist licht.

Het consumentenvertrouwen is in een meting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgekomen op min 26, tegenover een min van 27 in juni. Door de coronacrisis ligt het vertrouwen nog altijd ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Doordat huishoudens negatiever zijn geworden over de financiële situatie in de afgelopen maanden, is ook hun bereidheid tot aankopen doen gering. Toch vinden ze de tijd voor voor het doen van grote aankopen minder ongunstig dan in juni. De koopbereidheid ging volgens het CBS van een stand van min 11 naar min 10.