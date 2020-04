CBS: minder bedrijven failliet verklaard dan week eerder

Het aantal faillissementen in Nederland blijft tamelijk laag ondanks de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gingen er vorige week minder bedrijven op de fles dan een week eerder.

In de week tot en met 17 april zijn 60 bedrijven en instellingen bankroet verklaard. Dat waren er 29 minder dan in de voorgaande week. Daarnaast vielen er 5 eenmanszaken om, 3 minder dan een week eerder.

Van alle bedrijfstakken had de specialistische zakelijke dienstverlening vorige week het grootste aantal bankroeten, namelijk 10. Bij deze branche horen ook de architecten- en reclamebureaus. Verder zijn er in de groothandel 9 bedrijven en in de detailhandel 8 onderneming failliet gegaan.

„Deze aantallen zijn niet per se opmerkelijk. Eerder dit jaar zijn er evenveel of meer faillissementen per week waargenomen in deze branches”, aldus het CBS.