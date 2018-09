CBS: Gemiddelde huizenprijs op niveau van 2008

De verkoopprijzen voor bestaande koopwoningen zitten in doorsnee weer op of boven het niveau van 2008, het jaar waarin de financiële crisis uitbrak. Het herstel vond vooral in de Randstad plaats. Daar stegen ook de huurprijzen het afgelopen jaar het hardst.

De prijs van een huis buiten de de Randstad komt in veel gebieden nog niet aan het niveau van tien jaar geleden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Alleen in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland waren de huizenprijzen in het tweede kwartaal hoger dan aan de vooravond van de internationale kredietcrisis. De vier grote steden nemen volgens het CBS het duidelijkst afstand van de prijzen van voor de crisis.

In andere provincies is een bestaande koopwoning nog niet zo duur als voor het uitbreken van de crisis. Drenthe en Friesland zijn het verst verwijderd van het niveau van voor de crisis. In het tweede kwartaal lagen huizenprijzen daar meer dan 6 procent onder die van 2008.

Huurprijzen

De woninghuren zijn dit jaar harder gestegen dan vorig jaar. Het hardst gingen de huurprijzen omhoog in Amsterdam, gevolgd door Utrecht en Den Haag.

De huren stegen gemiddeld 2,3 procent in juli, het moment waarop de meeste verhuurders de tarieven verhogen. Een jaar geleden was er nog sprake van een gemiddelde huurstijging van 1,7 procent.

De hoofdstad spande de kroon met een gemiddelde huurstijging van 2,9 procent. Utrecht en Den Haag volgden op een gedeelde tweede plek met een gemiddelde stijging van 2,8 procent. Noord-Holland en Utrecht zijn de provincies waar huurders de maandelijkse last het snelst zagen oplopen. In Drenthe stegen de huren het minst.

Het CBS keek ook naar de ontwikkeling van huren over de afgelopen zes jaar. Daaruit blijkt dat huurprijzen de afgelopen jaren in die periode met 18,5 procent zijn gestegen. Dat is veel meer dan gemiddelde stijging van consumentenprijzen, die in dezelfde periode 8,5 procent omhoog gingen.