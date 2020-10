Het conjunctuurbeeld is in in oktober wat minder negatief dan een maand eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de zogeheten conjunctuurklok van het statistiekbureau, van half oktober, presteren 10 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben voor veel indicatoren in de klok vanaf maart grote invloed, merkt het CBS op.