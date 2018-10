CBS: duurzame warmtepomp rukt op

Warmtepompen zijn bezig aan een opmars in Nederland. Vorig jaar werden 80.000 warmtepompen geïnstalleerd die warmte uit de buitenlucht benutten voor duurzame verwarming van gebouwen. Dat zijn er 10.000 meer dan een jaar eerder, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS was buitenluchtwarmte goed voor ruim 2 procent van het eindverbruik van hernieuwbare energie in 2017. Overigens maakt groene stroom nog maar een klein deel uit van de Nederlandse energievoorziening. Eerder dit jaar werd al bekend dat het totale aandeel van hernieuwbare energie in 2017 steeg naar 6,6 procent van 6 procent een jaar eerder.

Warmtepompen worden steeds meer gebruikt als alternatief voor of aanvulling op de cv-ketel. Luchtwarmtepompen zijn vaak gekoppeld aan airco-systemen en hebben ook een min of meer vergelijkbare werking. Ze zijn relatief goedkoop en simpel te installeren in vergelijking met andere warmtepompen. Naast warmtepompen die warmte uit de lucht halen zijn er ook pompen die warmte uit de grond halen of die restwarmte, bijvoorbeeld uit de industrie, benutten.

Eind 2017 waren in Nederland 394.000 warmtepompen opgesteld die gebruikmaken van buitenlucht en 55.000 die gebruikmaken van bodemwarmte. De aanschaf van sommige soorten warmtepompen wordt gesubsidieerd.

Warmtepompen zijn goed voor het milieu, omdat ze geen aardgas verbruiken in tegenstelling tot bijvoorbeeld cv-ketels. Wel gebruiken de pompen stroom, die in centrales ook grotendeels met fossiele brandstoffen wordt opgewekt, maar per saldo scheelt het wel. De totale besparing van het verbruik van fossiele energie door warmtepompen liep vorig jaar op met 30 procent ten opzichte van een jaar eerder.