CBS: CO2-uitstoot lager, beoogd doel ver weg

De uitstoot van broeikasgassen is in 2018 met 2 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. In vergelijking met 1990 is de uitstoot van gassen als CO2 en methaan met 14,5 procent gedaald, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het doel van minimaal 25 procent daling in 2020 bleek al eerder onhaalbaar.

De daling van het afgelopen jaar komt volgens het CBS grotendeels door de afname van het steenkoolgebruik voor de productie van elektriciteit. Energiebedrijven waren goed voor een kwart van de totale reductie.

Het overige deel van de daling is toe te schrijven aan een kleinere industriële uitstoot en aan een krimp van de veestapel, waardoor minder methaan in de lucht kwam. Het aantal koeien in Nederland nam af als gevolg van de invoering van nieuwe fosfaatregels.

De Nederlandse overheid werd eerder door de rechter, in een door klimaatorganisatie Urgenda aangespannen zaak, verplicht om de uitstoot van broeikasgassen met een kwart te verminderen in vergelijking met 1990. Eerder dit jaar becijferde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) al dat Nederland waarschijnlijk niet verder komt dan een daling van 20 à 21 procent in 2020.

Het kabinet ging in cassatie tegen de uitspraak, maar werkt wel aan aanvullende plannen. Ook werd al aangekondigd dat de kolencentrale bij Amsterdam een jaar eerder dan gepland sluit. Daarnaast wordt veel gesproken over een vorm van CO2-taks. Die belasting zou volgens het PBL vooral de uitstoot van de industrie kunnen terugdringen, maar de precieze effecten worden nog doorgerekend.