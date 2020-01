CBS bezoekt geen winkels meer om inflatie te meten

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt als eerste statistiekbureau in Europa bij wat mensen betalen aan de kassa zonder ook maar een winkel te bezoeken. Dat gebeurt nu grotendeels automatisch. Het bureau gebruikt die gegevens om de inflatie te berekenen.

Hiermee komt een einde aan een lange traditie. Medewerkers van het CBS gingen sinds begin 1900 bij winkels langs om de prijzen op te schrijven. De afgelopen vijftien jaar deden ze dat steeds minder. Een groeiend aantal bedrijven kon kassagegevens toesturen, waardoor een bezoek overbodig werd. Veel gaat nu automatisch. „We laten computerprogramma’s de informatie die we nodig hebben van de sites van de kledingwinkels halen”, aldus een onderzoeker van het CBS.

Vorig jaar ging het bureau nog maandelijks bij 420 winkels langs, tot het ook daar half december mee stopte. Aan het begin van de eeuw kregen nog zo’n 7000 winkels bezoek van het CBS. De inflatiecijfers zijn er volgens CBS-econoom Peter Hein van Mulligen preciezer van geworden. „Vroeger schreven we per vestiging misschien tachtig prijzen op, nu krijgen we gegevens van alle producten binnen. Dat kan tot in de tienduizenden lopen.” Onderzoekers kunnen tegenwoordig ook veel meer winkels volgen omdat ze daarvoor niet meer de straat op hoeven.

Het CBS gaat nog wel enkele keren per jaar langs bij winkels en horeca voor het meten van Europese inflatiecijfers.