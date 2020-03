CBS: aantal vliegtuigpassagiers daalt voor het eerst in jaren

Het aantal vliegtuigpassagiers in Nederland is in februari voor het eerst in zeven jaar gedaald vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er vooral minder passagiers die van en naar Azië vlogen. In februari was de coronacrisis in Azië al in volle gang.

Alles bij elkaar telde het statistiekbureau op de Nederlandse luchthavens 1,3 procent minder passagiers. In januari was nog sprake van een stijging met 1,8 procent.

Sinds de uitbraak van het coronavirus is met name het aantal reizigers van en naar China sterk teruggelopen. Reisden in februari vorig jaar nog 89.400 mensen tussen Nederland en China, in februari dit jaar waren dat er 19.700. Dat komt neer op een daling van 78 procent.

Er werd ook stukken minder gevlogen op China. Veel luchtvaartmaatschappij schrapten wegens de virusuitbraak vluchten naar het Aziatische land. Waar een jaar terug nog 341 passagiersvluchten tussen Nederland en China werden uitgevoerd, waren dit er in februari dit jaar nog maar 122.

De maatregelen van overheden en luchtvaartmaatschappijen hadden voornamelijk betrekking op het vervoer van personen en niet zozeer op het vervoer van goederen. Het aantal vrachtvluchten op China nam wel toe, van 189 naar 202.

Na februari breidde de impact van het coronavirus op het mondiale vliegverkeer zich verder uit. Tal van landen hebben reisbeperkingen en vliegverboden ingesteld, waardoor er veel minder gevlogen kan worden en de vraag naar tickets flink is opgedroogd. De luchtvaart is daardoor een van de zwaarst getroffen sectoren in de coronacrisis.