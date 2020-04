CBS: aantal faillissementen nog niet opvallend hoog

De rechter sprak dit jaar tot nu toe ongeveer evenveel faillissementen uit als dezelfde periode in 2019. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De onderzoekers brengen vanaf donderdagmiddag wekelijks naar buiten hoeveel faillissementen er zijn uitgesproken en hopen zo inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van de coronacrisis voor het bedrijfsleven.

Dit jaar werden tot en met eind maart 767 bedrijven failliet verklaard, drie minder dan in dezelfde periode in 2019. De trend is al een jaar redelijk vlak. Het CBS verwacht dat daar wel eens verandering in zou kunnen komen door de coronacrisis en brengt deze cijfers daarom vanaf nu wekelijks in plaats van maandelijks naar buiten.

In de laatste week van maart werden zestien minder faillissementen uitgesproken dan de week daarvoor. Wel nam het aantal faillissementen toe in onder meer de horeca en de verhuursector. Maar de onderzoekers vinden de aantallen „niet opmerkelijk”.

CBS-econoom Peter Hein van Mulligen zei eerder dat hij op dit moment nog niet verwacht dat de coronacrisis door zal werken op het aantal faillissementen. „Voordat een rechter een faillissement heeft uitgesproken, zijn we wel even verder.” De econoom ziet de cijfers eerder als een nulmeting, een schets van hoe de situatie was voor de coronacrisis.

Het Centraal Planbureau sprak eerder al de verwachting uit dat een economische terugval en een oplopende werkloosheid onvermijdelijk zijn, zelfs met de ongekende steunmaatregelen die de overheid heeft aangekondigd voor bedrijven. De Nederlandse economie krijgt een harde dreun door de maatregelen om het coronavirus een halt toe te roepen. Ook in het beste geval, waarin de beperkende maatregelen na drie maanden worden opgeheven, krimpt dit jaar de economie.