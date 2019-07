CBb heropent onderzoek MKZ Kootwijkerbroek

De rechter heropent het onderzoek in de MKZ-zaken van Kootwijkerbroek.

Zo luidt de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) donderdag.

Het CBb heeft besloten tot heropening van het onderzoek omdat het behoefte heeft aan meer informatie over de testen die zijn verricht op monsters van verschillende dieren en aan een verdere uitleg wanneer een test positief kan worden bevonden. In de heropeningsbeschikking heeft het CBb daarom een aantal specifieke vragen geformuleerd.

De staatssecretaris van Economische Zaken moet deze vragen binnen 6 weken beantwoorden. De bezwaarmakers –Kootwijkerbroekse veehouders– krijgen daarna de gelegenheid om op het nadere standpunt van de staatssecretaris te reageren.

Aan de hand van de reacties van partijen zal het CBb verder bezien hoe de procedures zullen worden voortgezet.

Kootwijkerbroekers hebben altijd getwijfeld aan de noodzaak van de ruiming. Er zijn al tal van rechtszaken over geweest.

Het CBb denkt dat het onderzoek destijds niet volledig is geweest. Daarom heeft het college alle eerdere besluiten dat de ruiming terecht was vernietigd. Het ministerie moet uitleggen waarom op grond van deze uitslagen tot doden van het vee is besloten.

