CBb heropent onderzoek in MKZ-zaak Kootwijkerbroek

De hoogste economische rechter heeft het onderzoek in de zaak over mond- en klauwzeer (MKZ) in Kootwijkerbroek heropend.

Aanvankelijk zou het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uiterlijk op 6 augustus uitspraak doen in de langslepende zaak over de preventieve ruiming in 2001 van tientallen veehouderijen vanwege mogelijke besmetting met MKZ.

Echter, de rechter heeft nu alle betrokkenen en experts gevraagd om aanvullende informatie, meldde Omroep Gelderland dinsdag.

„We zijn niet blij met het uitstel”, verklaart Lau Jansen, die de procederende vijf (voormalige) boeren bijstaat, tegenover Omroep Gelderland. Toch zegt hij: „Er spreekt wel de wil uit dat ze dit tot op de bodem willen uitzoeken.”

De boeren betwisten dat de testuitslag van een bloedmonster van een kalf voldoende grond gaf voor ruiming. Tijdens de zitting in mei dit jaar uitten deskundigen harde kritiek op de handelswijze van het ministerie van Landbouw.