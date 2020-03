Cathay verwacht ‘substantieel’ verlies door coronavirus

Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific uit Hongkong verwacht in de eerste helft van dit jaar een „substantieel verlies” te lijden. De vliegmaatschappij, die erg afhankelijk is van de Chinese markt, voert door het nieuwe coronavirus veel minder vluchten uit. De rampspoed komt op een moment dat het bedrijf al te maken heeft met problemen door de maandenlange straatprotesten in Hongkong.

Volgens voorzitter Patrick Healy van Cathay is de situatie nog nooit zo ernstig geweest. Reizigers bleven vorig jaar grotendeels weg in Hongkong, uit vrees voor de massale betogingen tegen Chinese inmenging. „We hadden te maken met een zeer moeilijke markt doordat Hongkong in een recessie raakte”, zei hij in een toelichting. Daar kwam begin dit jaar een reductie van de vliegcapaciteit naar China met 90 procent bovenop.

Cathay kwam met de waarschuwing bij de presentatie van zijn jaarcijfers. In 2019 zag het bedrijf de omzet met 3,7 procent dalen tot 107 miljard Hongkong-dollar, omgerekend zo’n 12,2 miljard euro. Door de onrust in Hongkong was Cathay afhankelijker van overstappende reizigers, terwijl die reizen minder lucratief zijn. De nettowinst slonk daardoor met 28 procent tot 1,7 miljard Hongkong-dollar.