‘Cathay Pacific schrapt 6000 banen en staakt regionaal merk’

Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific Airways uit Hongkong kondigt woensdag aan dat er 6000 banen worden geschrapt bij het bedrijf. Daarnaast zal de vooral in Azië actieve maatschappij Cathay Dragon verdwijnen, meldt de Hongkongse krant South China Morning Post op basis van bronnen.

De luchtvaartmaatschappij kampt net als de rest van de industrie met de gevolgen van de coronapandemie. Cathay dook in de eerste helft van het jaar diep in de rode cijfers omdat er veel minder passagiers werden vervoerd. In augustus zag de onderneming nog geen signalen van herstel.

Cathay zette in het eerste halfjaar een verlies van 9,9 miljard Hongkong-dollar in de boeken, omgerekend ruim 1,1 miljard euro. In het negatieve resultaat zat ook een afschrijving op vliegtuigen die definitief uit de vloot worden genomen. In juni kreeg de luchtvaartmaatschappij nog een flink steunpakket ter waarde van ruim 27 miljard Hongkong-dollar van de regering van Hongkong.

Wereldwijd werken zo’n 33.000 mensen bij Cathay Pacific Airways. Het aantal banen dat wordt geschrapt bij de onderneming is lager dan eerder werd verwacht.