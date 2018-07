Caterpillar verhoogt winstverwachting opnieuw

Het Amerikaanse Caterpillar, ’s werelds grootste fabrikant van graafmachines, bulldozers en mijnbouwtrucks, krikt opnieuw zijn verwachting voor de winst in heel 2018 op. Caterpillar heeft naar eigen zeggen een uitstekende eerste helft van het jaar gedraaid dankzij een sterke vraag naar zijn producten vanuit de mijnbouwindustrie, bouw en olie- en gassector.

In het afgelopen kwartaal sprong de omzet met 24 procent omhoog tot 14 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder. De nettowinst werd meer dan verdubbeld tot 1,7 miljard dollar. Voor heel 2018 denkt Caterpillar nu een winst per aandeel te behalen van 10,50 tot 11,50 dollar. Eerder was dit 9,75 tot 10,75 dollar per aandeel. In april werd de winstprognose ook al opwaarts bijgesteld.

Caterpillar gaf verder aan dat de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium voor 100 miljoen tot 200 miljoen dollar aan extra grondstofkosten zullen leiden. Het bedrijf wil dit grotendeels opvangen door de prijzen van zijn producten te verhogen en in andere kosten te snijden.