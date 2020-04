Caterpillar geraakt door coronacrisis, maar dieptepunt volgt nog

Caterpillar wordt hard geraakt door de coronacrisis. De Amerikaanse maker van onder meer graafmachines, bulldozers, asfaltfrezen en ander groot materieel kampte in het eerste kwartaal van het jaar met fors minder winst op een flink lagere omzet. Daarbij waarschuwde de onderneming dat het tweede kwartaal nog minder zal zijn.

Caterpillar eindigde het kwartaal met een omzet van 10,6 miljard dollar. Dat betekende op jaarbasis een daling met 21 procent. De operationele winst zakte met ruim een derde tot 1,4 miljard dollar.

Door de crisis worden minder machines van Caterpillar verkocht. Ook ongunstige wisselkoerseffecten zitten het bedrijf dwars. Caterpillar zag zich door een gebrek aan onderdelen ook genoodzaakt om fabrieken tijdelijk stil te leggen. Om de crisis te doorstaan heeft Caterpillar kosten gereduceerd. Onder meer werd ingegrepen in het bonusbeleid van de onderneming. Ook salarissen zijn bevroren.

Omdat de toekomst door het rondwarende virus ongewis is, zette Caterpillar het mes in zijn verwachtingen voor dit jaar. Het bedrijf zegt in zijn 95-jarige bestaan vaker met moeilijke tijden te maken hebben gehad. Het doel van de onderneming is om sterker uit deze crisis te komen, zo klinkt het.