Cateraar Vermaat komt in Britse handen

Het grote Nederlandse cateringbedrijf Vermaat Groep wordt overgenomen door de Britse investeerder Bridgepoint. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.

Het familiebedrijf startte in 1978 als delicatessenwinkel in Utrecht en groeit de laatste jaren als kool. In 2015 kocht de Zwitserse investeringsmaatschappij Partners Group het bedrijf van de oprichtersfamilie. Onder de Zwitsers is de jaaromzet via diverse overnames toegenomen van 138 miljoen euro tot bijna 300 miljoen euro.

Tegenwoordig is Vermaat als cateraar actief in ongeveer 350 premium eet- en drinkgelegenheden in heel Nederland, waaronder restaurants, bistro’s, cafés en kantines. Ook is het bedrijf, waar in totaal meer dan 4000 mensen werken, in toenemende mate actief in Duitsland. Partners Group behoudt een minderheidsaandeel in Vermaat.