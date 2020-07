Cateraar Maison van den Boer ontslaat helft personeel

Cateraar Maison van den Boer snijdt flink in zijn personeelsbestand, nu het bedrijf door de coronacrisis nog maar een fractie van zijn normale omzet behaalt. Daarbij neemt het bedrijf afscheid van 140 vaste medewerkers en worden tijdelijke contracten niet verlengd. Met de ondernemingsraad wordt overlegd over een sociaal plan.

In totaal is Maison van den Boer goed voor 225 voltijdsbanen, waarvan 38 voltijdsbanen op basis van een tijdelijk contract. Dat de helft daarvan nu verdwijnt, is volgens de cateraar noodzakelijk om „het bedrijf een toekomst te geven”. In de afgelopen vier maanden kelderde de omzet bij het bedrijf met meer dan 90 procent.

De ontslagen zullen naar verwachting in het najaar worden doorgevoerd. Voor medewerkers die hun baan verliezen, biedt Maison van den Boer wel een terugkeerregeling aan als de cateraar in de toekomst weer meer klussen krijgt.