Carrefour zet weg omhoog in

De groei van de verkopen van de Franse supermarktketen is in het tweede kwartaal toegenomen. Het zijn volgens de onderneming de eerste tekenen dat de plannen om een ommekeer te bewerkstelligen resultaat hebben. Doordat het bedrijf ook kostenbesparingen doorvoerde, steeg de winst.

De vergelijkbare verkopen gingen in het tweede kwartaal met 3,9 procent omhoog. Dat was in het eerste kwartaal nog 3,2 procent. In thuisland Frankrijk bleven de resultaten echter teleurstellend. De meeste omzetgroei behaalde Carrefour in Latijns-Amerika. De totale omzet kwam uit op 20,5 miljard euro.

Sinds begin 2018 sneed Carrefour al 1,4 miljard euro in de kosten. Daarmee is meer dan de helft van de beoogde 2,6 miljard euro binnen. De aangepaste nettowinst van de supermarktketen in het eerste halfjaar bedroeg 179 miljoen euro. In de ereste jaarhelft van vorig jaar was dat nog 135 miljoen euro.