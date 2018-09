Carrefour ontkent toenadering tot Casino

Het Franse supermarktconcern Carrefour ontkent zijn branchegenoot Casino te hebben benaderd met een voorstel voor een fusie. Dat liet Carrefour weten in een verklaring. Enkele uren eerder had Casino nog gemeld een voorstel voor een fusie van zijn grotere rivaal te hebben verworpen.

Casino had gezegd dat het de afgelopen dagen was benaderd door Carrefour voor een mogelijke combinatie van beide bedrijven, maar dat het bestuur dit unaniem had afgewezen. Het bedrijf verklaarde alle noodzakelijke stappen te zullen zetten om de eigen belangen en structurele integriteit van de onderneming te verdedigen. De beurskoers van Casino is dit jaar flink gedaald, mede door zorgen over de hoge schuld van het concern. Deze maand kreeg het bedrijf ook nog een afwaardering van de kredietwaardigheid van Standard & Poor’s (S&P) aan de broek.

Binnen de Franse supermarktsector woedt een felle concurrentiestrijd en Casino en Carrefour hebben last van die prijzenslag. Carrefour is bezig met een omvangrijke reorganisatie waarbij onder meer 2400 banen verloren gaan.