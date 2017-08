Carrefour keldert op positieve beurzen

De Europese aandelenbeurzen stonden donderdag eensgezind in het groen. In Parijs ging supermarktconcern Carrefour in de uitverkoop na een winstalarm en op het Damrak daalde Ahold Delhaize in het kielzog van zijn Franse concurrent. Beleggers deden het verder rustig aan op de laatste handelsdag van augustus.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent in de plus op 515,27 punten. De hoofdindex stevent daarmee af op een maandverlies van bijna 2 procent. De MidKap klom 0,6 procent tot 779,75 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen elk circa 0,6 procent.

Ahold Delhaize was de grootste daler in de AEX met een verlies van 2,1 procent. De Franse supermarktketen Carrefour waarschuwde dat de winst dit jaar met 12 procent kan dalen vanwege de toegenomen concurrentiedruk. Ook werden de omzetdoelen verlaagd. Carrefour kelderde in Parijs ruim 14 procent. Concurrent Casino raakte meer dan 5 procent kwijt.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak was staalfabrikant ArcelorMittal met een winst van 2 procent. In de MidKap ging advies- en ingenieursbureau Arcadis aan kop met een plus van bijna 3 procent. Grootste daler was postbedrijf PostNL met een min van 1,7 procent.

Bij de kleinere bedrijven klom VolkerWessels 0,9 procent. Het bouwbedrijf, dat in mei dit jaar terugkeerde op de Amsterdamse beurs, realiseerde fors meer winst in de eerste jaarhelft. Investeringsmaatschappij HAL daalde 1,7 procent, na een forse winstdaling in de eerste helft van het jaar.

Arkema daalde in Parijs ruim 2 procent, na explosies bij een chemische fabriek van het Franse concern in de buurt van Houston. Door overstromingen als gevolg van orkaan Harvey is de stroomvoorziening en daarmee de koeling uitgevallen, waardoor de in de fabriek gebruikte chemische stoffen verhit zijn geraakt.

Pernod Ricard zakte 3,1 procent. Het Franse drankenconcern schroefde de verwachting voor het nieuwe boekjaar op, maar waarschuwde voor negatieve wisselkoerseffecten en voor tegenwind in India. In Londen waren de mijnbouwers in trek dankzij hogere koperprijzen. Anglo American en Antofagasta stegen 2,8 en 4,2 procent.

De euro was 1,1887 dollar waard, tegen 1,1916 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 46,09 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 50,96 dollar per vat.