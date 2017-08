Carrefour hard onderuit op positieve beurs

De Europese aandelenmarkten veerden donderdag verder op, geholpen door een wat verder afzwakkende euro. Een winstwaarschuwing van de Franse supermarktketen Carrefour zorgde in dat marktsegment wel voor koersdalingen.

In Amsterdam eindigde de toonaangevende AEX-index 0,6 procent hoger op 516,04 punten. De MidKap steeg 1,2 procent tot 783,90 punten. De belangrijkste beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 0,9 procent omhoog.

Carrefour waarschuwde dat door zware concurrentie de winst dit jaar met zo’n 12 procent kan dalen. Ook verlaagde het de doelstellingen voor de omzetgroei. Het kwam de Franse detailhandelaar op een koersval van ruim 13 procent te staan. Directe concurrent Casino leed mee en leverde 2,8 procent in.

In Amsterdam was branchegenoot Ahold Delhaize de sterkste daler in de AEX, met een min van 1,2 procent. Tankopslagbedrijf Vopak verloor 0,6 procent. Sterkste stijgers bij de hoofdfondsen waren informatieleverancier Wolters Kluwer en oliedienstverlener SBM Offshore met winsten van 1,6 procent.

Bij de lokale fondsen steeg VolkerWessels 0,7 procent. Het bouwbedrijf, dat in mei dit jaar terugkeerde op de Amsterdamse beurs, realiseerde fors meer winst in de eerste jaarhelft. Investeringsmaatschappij HAL daalde 3 procent, na een forse winstdaling in de eerste helft van het jaar.

Arkema daalde in Parijs een kleine 2 procent, na explosies bij een chemische fabriek van het Franse concern in de buurt van Houston. Door overstromingen als gevolg van orkaan Harvey is de stroomvoorziening en daarmee de koeling uitgevallen, waardoor de in de fabriek gebruikte chemische stoffen verhit zijn geraakt.

Pernod Ricard zakte eveneens bijna 2 procent. Het Franse drankenconcern schroefde de verwachting voor het nieuwe boekjaar op, maar waarschuwde voor negatieve wisselkoerseffecten en voor tegenwind in India.

De euro was 1,1888 dollar waard, tegen 1,1916 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie werd 2,7 procent duurder op 47,22 dollar per vat. De Brentprijs steeg 2,8 procent tot 52,26 dollar per vat.